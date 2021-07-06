Из сборной Бельгии ушел тренер: после вылета с Евро он отказался от зарплаты

Тьерри Анри покинул тренерский штаб бельгийцев после поражения от Италии в четвертьфинале – а вот главный тренер Роберто Мартинес остается на своем посту

Тьерри Анри и Роберто Мартинес / Фото: Reuters

Знаменитый француз Тьерри Анри покинул пост ассистента главного тренера сборной Бельгии Роберто Мартинеса после вылета команды с Евро-2020.

Об этом сообщает L’Equipe.

При этом все заработанные в команде деньги – а трудился он там с мая – победитель чемпионатов мира и Европы в составе сборной Франции перечислит на благотворительность.

Отметим, что это был второй приход Анри в сборную Бельгии в качестве помощника коуча – первый завершился "бронзой" ЧМ-2018.

Тем временем главный тренер сборной Бельгии испанец Роберто Мартинес останется на своем посту. "У нас нет причин его менять. Оценки работы Мартинеса на турнире не будет, потому что, как в любой хорошо функционирующей компании, у нас есть культура постоянной оценки качества работы", – заявил глава бельгийской футбольной ассоциации Питер Босарт.

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Напомним, Бельгия считалась одним из фаворитов Евро-2020, но в четвертьфинале проиграла Италии 1:2.

При этом лидер сборной Бельгии Кевин Де Брюйне играл против Италии с разрывом связок.