Итальянский клуб торгуется с Динамо за сборника, который не признает ошибки в матче с Нидерландами

Виталий Миколенко считает, что ничего страшного не случилось, когда украинцам забивали мячи в стартовом матче чемпионата Европы

Виталий Миколенко в сборной Украины / Фото: УАФ

Сегодня сборная Украины проведет свой второй матч на Евро-2020. В 16:00 в Бухаресте подопечные Андрея Шевченко сразятся с командой Северной Македонии. Вчера вечером появилась информация, что итальянский Наполи возобновил переговоры с Динамо по Виталию Миколенко.

Ранее македонцы выбили Шевченко два зуба: специально били локтем в лицо.

Как пишет сайт CalcioMercato, иметь дело с киевским клубом непросто, поскольку он запросил за молодого защитника 25 миллионов евро! Несмотря на то, что Виталий понравился неаполитанцам, они не хотят выходить за рамки 15 миллионов.

ПРОФАЙЛ СБОРНОЙ УКРАИНЫ

Тем временем в комментарии YouTube-каналу УАФ Миколенко вспомнил игру с Нидерландами и не слишком посыпал голову пеплом после двух пропущенных голов, в которых принял непосредственное участие:

"Мы на теории смотрели больше положительных моменты. Впереди – две игры, нужно больше положительных эмоций, энергии. А свои ошибки, думаю, и каждый игрок, и команда в целом знают. Поэтому каждый у себя в голове разобрал. Да, ошибки индивидуальные были. Не могу сказать, что очень много было, но первая ошибка – первый гол. Второй гол: не могу сказать, что это суперплохой момент и это моя ошибка. Но так получилось, что потом забили гол. Ничего страшного в этом не вижу. На Евро каждая игра, каждый гол, каждый момент решающие. Думаю, мы выйдем на Северную Македонию с тем же настроем, что и против голландцев".

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Вспомним, как наши играли с Нидерландами в первом туре: