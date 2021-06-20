Италия – Уэльс: онлайн-трансляция матча лидеров группы А

Поединок последнего тура предварительного этапа стартует в 19:00 по киевскому времени на римском "Стадио Олимпико"

Италия - Уэльс / Фото: Reuters

В воскресенье открывается третий тур групповой стадии чемпионата Европы. Первыми к финишу приходят команды квартета А. Сегодня играют Швейцария – Турция и Италия – Уэльс. На Олимпийском стадионе в столице Италии подопечные Роберто Манчини снова выступают перед своими фанатами на трибунах.

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Онлайн Италия – Уэльс

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Расклад перед матчем. Итальянцы двумя победами уже обеспечили себе путевку в плей-офф. Но могут упустить первое место в группе в случае поражения валлийцам. Примечательно, что "Скуадра Адзурра" уже 29 матчей подряд не проигрывает – до повторения исторического рекорда остался один поединок. Вспомним, как от хозяев пострадали швейцарцы.

Команда Роба Пейджа отыгралась в матче со Швейцарией (1:1) и взяла верх над Турцией (2:0). При разных исходах Уэльс может как выйти в лидеры группы, так и опуститься на третью ступеньку.

ПРОФАЙЛ СБОРНОЙ УЭЛЬСА

Личные встречи. Соперники встречались между собой девять раз и ни разу не сыграли вничью: семь раз верх брали итальянцы, дважды – валлийцы. Последний раз они играли в отборе на Евро-2004, обменявшись домашними победами.

Где смотреть. На украинском телевидении матч в прямом эфире покажет канал "Футбол 1". Начало эфира – в 18:50. Также игру можно посмотреть на интернет-платформе OLL.TV.

Прогнозы. Букмекеры FAVBET считают Италию явным фаворитом: коэффициент на ее победу – 1.56, на ничью – 3.80, на успех Уэльса – 8.00. Соперники вряд ли забьют более двух мячей, а самые вероятные счета – 1:0 (коэф. – 4.65) и 2:0 (коэф. – 5.10).

ПРОФАЙЛ СБОРНОЙ ИТАЛИИ

Смотрите, как валлийцы обыграли турков во втором туре: