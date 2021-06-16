Италия – Швейцария: прогноз комментатора на матч Евро-2020

Поединок в Риме на Стадио Олимпико закрывает программу среды на чемпионате, а комментатор Кирилл Круторогов склоняется к победе итальянцев, но без разгрома

/ Фото: Reuters

Многообещающий поединок Италии и Швейцарии закрывает первый игровой день второго тура на Евро-2020. "Скуадра Адзурра", которая является фаворитом квартета А, может гарантировать себе место в плей-офф. Матч на "Стадио Олимпико" в Риме начнется в 22:00. Италия – Швейцария онлайн-трансляция доступна на нашем сайте.

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Итальянцы в первом матче влюбили в себя многих. Играли действительно очень убедительно и целеустремленно, добыв победу над Турцией 3:0 благодаря автоголу Демирала и результативным ударам Иммобиле и Инсинье. В глазах болельщиков команда Манчини быстро превратилась на одного из главных претендентов на трофей.

Победная серия итальянцев продлилась до девяти матчей, в это сложно поверить, но все – без пропущенных голов. Не проигрывают они уже 27 встреч кряду. Вполне может быть, Манчини использует точечную ротацию. Эмерсон, Ди Лоренцо или Кьеза могут выйти в основе.

От Швейцарии ожидали большего в поединке с Уэльсом. Они открыли счет голом Эмболо сразу после перерыва, но довольствовались ничьей – 1:1. Не проигрывает команда Владимира Петковича восемь матчей кряду, выиграв в шести из них. Думаю, в этот раз стоит ждать в основе Закария и Гаврановича, вышедших в первом туре только на замену.

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Итальянцы снова играют в Риме на "Стадио Олимпико", что только усиливает и без того их мощный статус фаворита. Думаю, в этот раз они победят без разгрома – 2:0.

Янн Зоммер и сборная Швейцарии / Фото: Reuters

В свою очередь аналитики FAVBET также называют фаворитами матча итальянцев. На их победу установлен коэффициент 1.65, на ничью – 3.80, на победу швейцарцев – 6.40. Наиболее вероятными букмекеры называют счета 1:0 и 2:0 в пользу Италии.

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