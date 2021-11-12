11 ноября 19:30
Украина 1
Болгария 1
12 ноября 19:45
Италия --
Швейцария --
13 ноября 14:00
Босния и Герцеговина --
Финляндия --
13 ноября 21:45
Франция --
Казахстан --
16 ноября 21:45
Украина --
Босния и Герцеговина --
19 ноября 19:30
Черноморец --
Динамо --
20 ноября 14:00
Львов --
Заря --
20 ноября 17:00
Шахтер --
Рух --
20 ноября 19:30
Днепр-1 --
Александрия --
21 ноября 14:00
Минай --
Ингулец --
21 ноября 17:00
Ворскла --
Мариуполь --
21 ноября 19:30
Десна --
Колос --
22 ноября 19:30
Верес --
Металлист 1925 --
23 ноября 19:45
Динамо --
Бавария --
23 ноября 19:45
Вильярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 ноября 22:00
Барселона --
Бенфика --
23 ноября 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 ноября 22:00
Лилль --
Зальцбург --
23 ноября 22:00
Севилья --
Вольфсбург --
23 ноября 22:00
Мальме --
Зенит --
23 ноября 22:00
Челси --
Ювентус --
24 ноября 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 ноября 19:45
Интер --
Шахтер --
24 ноября 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 ноября 22:00
Манчестер Сити --
ПСЖ --
24 ноября 22:00
Атлетико --
Милан --
24 ноября 22:00
Ливерпуль --
Порту --
24 ноября 22:00
Спортинг --
Боруссия Д --
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Италия против Швейцарии и другие матчи отбора на ЧМ-2022: расписание и расклады в группах

Любомир Луканюк
12 ноября, 08:24
Сегодня ближе всех к поездке на мундиаль будет сборная Англии, которой нужно обыграть Албанию

Фанаты сборной Англии / Фото: Reuters

В пятницу, 12 ноября, продолжатся матчи отборочного турнира ЧМ-2022. В трех группах будут сыграны восемь встреч. Самая запутанная ситуация в группе I, где четыре команды сохраняют шансы поехать в Катар.

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ГРУППА С

21:45. Северная Ирландия – Литва

21:45. Италия – Швейцария

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Два первых места достанутся Италии и Швейцарии. Кто получит прямую путевку на мундиаль может решиться уже сегодня.

ГРУППА F

19:00. Молдова – Шотландия

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21:45. Дания – Фарерские острова

21:45. Австрия – Израиль

  • Дания гарантировала себе первое место.
  • Шотландия станет второй, если победит Молдову. Ее также устроит ничья, если Израиль и Австрия поделят очки.

ГРУППА I

21:45. Андорра – Польша

21:45. Венгрия – Сан-Марино

21:45. Англия – Албания

  • Англия гарантирует себе первое место, если обыграет Албанию, а Польша не обыграет Андорру; либо если сыграет вничью, а поляки проиграют. Англичане будут в топ-2, если просто не проиграют.
  • Польша займет одно из двух первых мест, если обыграет Андорру, а албанцы потеряют очки в матче с Англией.
  • Албания должна обыгрывать Англию для продолжения борьбы за первое место. Албанцы лишатся шансов на путевку в Катар, если не выиграют, а Польша одержит победу.
  • Венгрия должна обыгрывать Сан-Марино и надеяться, что Польша проиграет, а Албания не выиграет. Только это сохранит ей шансы на второе место.

Стыковые турниры пройдут с 24 по 29 марта. В них примут участие обладатели вторых мест в отборочных группах, а также два лучших победителя групп в общем рейтинге Лиги наций-2020/21, которые не попали в финальный турнир ЧМ напрямую или не вышли в "стыки" со вторых мест в отборочных группах.

Эти 12 команд разыграют оставшиеся путевки в рамках трех путей плей-офф, которые состоят из одноматчевых полуфиналов и финалов. Три победителя стыковых матчей станут участниками чемпионата мира.