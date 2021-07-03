Италия не проигрывает 32 матча подряд – до абсолютного рекорда еще четыре встречи

Итальянцы продлили серию без поражений и повторили достижение Франции на победном для них чемпионате Европы. Также команде Манчини нужно не проиграть в четырех матчах, чтобы обойти Испанию

Сборная Италии не проигрывает 32 матча подряд / Фото: Reuters

Сборная Италии обыграла Бельгию со счетом 2:1 в четвертьфинале Евро-2020 и продлила свою серию без поражений во всех турнирах до 32 матчей. Команда Роберто Манчини в последний раз проигрывала еще в 2018 году.

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Итальянцам нужно не проиграть еще в трех матчах, чтобы повторить рекорд Испании. "Фурия Роха" в 1993 – 1996 годах выдала серию из 35 матчей без побед, а затем повторила свое достижение в 2007 – 2009 годах.

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Также Италия одержала пять побед подряд в рамках одного чемпионата Европы. Ранее такое удавалось лишь Франции в 1984 году и тогда они стали чемпионами Европы.

Отметим, что в полуфинале Евро-2020 Италия встретится с Испанией. Матч пройдет в Лондоне на стадионе "Уэмбли" 6 июля.