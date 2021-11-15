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Шахтер --
27 ноября 00:00
Александрия --
Заря --
27 ноября 00:00
Колос --
Верес --
27 ноября 00:00
Днепр-1 --
Ворскла --
27 ноября 00:00
Черноморец --
Десна --
27 ноября 00:00
Мариуполь --
Львов --
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Италия или Швейцария? Расписание и расклады в отборе на ЧМ 15 ноября

Любомир Луканюк
15 ноября, 09:03
Главная интрига дня – кто из группы С поедет на мундиаль. Итальянцам и швейцарцам нужны победы и много голов

Чиро Иммобиле против вратаря Швейцарии Яна Зоммера / Фото: Reuters

В понедельник, 15 ноября, еще часть команд завершит отборочную кампанию чемпионата мира в Катаре. Известно уже девять сборных, которые поедут на мундиаль.

Самые интересные расклады в группе С. Здесь Италии и Швейцарии не только нужно побеждать, но и забивать много голов, чтобы рассчитывать на первое место.

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ГРУППА С

21:45. Северная Ирландия – Италия

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21:45. Швейцария – Болгария

Италия опережает Швейцарию по общей разнице мячей (13:2, +11 против 11:2, +9). Сейчас у обеих команд равенство по личным встречам. Если в итоге у них также будет одинаковая общая разница мячей и общее количество забитых голов, то Швейцария финиширует первой за счет большего количества мячей на выезде в личных встречах: матч в Базеле завершился 0:0, а в Риме – 1:1.

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ГРУППА F

21:45. Израиль – Фареры

21:45. Шотландия – Дания

21:45. Австрия – Молдова

ГРУППА І

21:45. Сан-Марино – Англия

21:45. Албания – Андорра

21:45. Польша – Венгрия

Англия займет первое место, если не проиграет в Сан-Марино. При этом, англичане будут первыми при любом результате своей игры, если Польша не выиграет.

Польша еще может опередить Англию по разнице забитых и пропущенных мячей, если победит, а Англия проиграет.

Стыковые турниры пройдут с 24 по 29 марта. В них примут участие обладатели вторых мест в отборочных группах, а также два лучших победителя групп в общем рейтинге Лиги наций-2020/21, которые не попали в финальный турнир ЧМ напрямую или не вышли в "стыки" со вторых мест в отборочных группах.

Эти 12 команд разыграют оставшиеся путевки в рамках трех путей плей-офф, которые состоят из одноматчевых полуфиналов и финалов. Три победителя этих путей станут участниками чемпионата мира.