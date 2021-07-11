Италия – Англия: смотрите стрим финала Евро-2020 на YouTube

Узнайте, кто станет лучшей футбольной сборной Европы. Смотрите и обсуждайте решающую битву на "Уэмбли" вместе с нашим профессиональным комментатором

Сегодня завершится месячный марафон под названием Евро-2020. На лондонском "Уэмбли" будут слезы – и счастья, и горя. А что будет с трофеем? Он либо останется в Лондоне, либо уедет в Рим. Ведь в битве за звание сильнейшей команды континента сойдутся Италия и Англия. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Мы ведем мультимедийную онлайн-трансляцию матча Италия – Англия. Там будет видео голов, ключевых моментов, а также фото с "Уэмбли".

Также за финалом Евро-2020 предлагаем вам следить на нашем YouTube-канале "ТуМатч". Мы проведем стрим поединка с профессиональным комментатором. Обсуждать игру и делиться эмоциями можно будет в чате.

Где смотреть финал Евро-2020 Италия – Англия

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За кого болеете в финале Евро-2020? Италия Англия

Ранее мы писали, что королева Великобритании обратилась к футболистам сборной Англии перед матчем с Италией.

Прогнозы на матч. Аналитики FAVBET называют небольшим фаворитом матча Англию. На ее победу в основное время установлен коэффициент 2.66, на ничью – 3.05, на победу Италии – 3.10. При этом, по мнению букмекеров, наиболее вероятным результатом 90 минут является ничья – 1:1 или 0:0. Что касается котировок на выигрыш трофея с учетом возможных дополнительного времени и серии пенальти, то котировки – 1.82 (53%) против 2.08 (47%) в пользу Англии.