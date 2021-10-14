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История одной фотографии. Прикинулась мужчиной ради революции

Любомир Луканюк
14 октября, 11:52
Американская студентка первой официально пробежала Бостонский марафон. Благодаря ее подвигу дистанцию вскоре включили в программу Олимпийских игр

Директор марафона пытается остановить Кетрин / Фото: Getty Images

К.В. Швитцер – так было записано в стартовом протоколе Бостонского марафона в 1967 году. Это не вызвало подозрений в организаторов. И вскоре произвело революцию в мировой легкой атлетике.

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В то время считалось, что столь длительные дистанции пагубно сказываются на женском здоровье. Поэтому женщинам было запрещено участвовать в марафонских забегах.

Но 20-летняя студентка Сиракузского университета Кетрин Вирджиния Швитцер решила бросить вызов системе.

Зарегистрировавшись, как К.В. Швитцер (судьи подумали, что это мужчина), нахлобучив на голову капюшон, Кетрин получила 261-й стартовый номер и побежала.

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Обман раскрылся скоро. Симпатичную девушку с длинными волосами трудно было спутать с мужчинами.

"Я услышала топот ботинок – и тут кто-то меня схватил. Его лицо было очень злое. "Убирайся из моего забега и отдай мне свой номер!" – кричал он и попытался содрать стартовый номер с моей груди. Я отпрыгнула в сторону. И тут мой парень, который бежал рядом, прыгнул на нападавшего и повалил его на землю", – вспоминала Кетрин.

Нападавшим оказался директор марафона Джок Семпл. И фото борьбы Семпла и Швитцер облетели весь мир.

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Девушку отбили от Семпла – и она таки пробежала марафон за 4 часа и 20 минут. Хотя после финиша ее дисквалифицировали.

Но поступок Кетрин поддержали во всем мире. Началась массовые забеги женщин на всех континентах. Давление было настолько сильным, что женщин допустили к Бостонскому марафону в 1972-м году. А в 1984-м году женский марафон включили в программу Олимпийских игр.

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Кстати, когда Кетрин Швитцер исполнилось 70 лет – она опять пробежала Бостонский марафон. Под тем же 261-м номером.

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