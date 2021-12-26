История одной фотографии. Легенде Реала разрешали курить во время матча

Альфредо Ди Стефано курит во время матча

В опросе ФИФА на лучшего футболиста XX века Альфредо Ди Стефано занял третье место.

Легендарный форвард с Реалом выигрывал пять Кубков чемпионов, выступал за сборные Аргентины, Колумбии, Испании. Получил два "Золотых мяча".

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Вы думаете ради таких достижений Альфредо режимил? Как бы не так. Ди Стефано был заядлым курильщиком. Да таким, что мог сделать пару затяжек прямо на скамейке запасных.

Как на этом фото, датированном 1964-м годом. Альфредо Ди Стефано курит во время матча Реала.

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