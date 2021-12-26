26 декабря 17:00
Манчестер Сити 6
Лестер 3
26 декабря 19:30 Онлайн
Астон Вилла --
Челси --
27 декабря 22:00 Онлайн
Ньюкасл --
Манчестер Юнайтед --
28 декабря 22:00 Онлайн
Лестер --
Ливерпуль --
29 декабря 21:30 Онлайн
Челси --
Брайтон --
29 декабря 22:15 Онлайн
Брентфорд --
Манчестер Сити --
1 января 2022 14:30 Онлайн
Арсенал --
Манчестер Сити --
2 января 2022 18:30 Онлайн
Челси --
Ливерпуль --
3 января 2022 19:30 Онлайн
Манчестер Юнайтед --
Вулверхэмптон --
6 января 2022 17:30 Онлайн
Сассуоло --
Дженоа --
6 января 2022 19:30 Онлайн
Милан --
Рома --
6 января 2022 21:45 Онлайн
Ювентус --
Наполи --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости футбола

История одной фотографии. Легенде Реала разрешали курить во время матча

Любомир Луканюк
26 декабря, 20:38
Альфредо Ди Стефано был заядлым курильщиком и отучить двукратного обладателя "Золотого мяча" от пагубной привички никто не смог

Альфредо Ди Стефано курит во время матча

В опросе ФИФА на лучшего футболиста XX века Альфредо Ди Стефано занял третье место.

Легендарный форвард с Реалом выигрывал пять Кубков чемпионов, выступал за сборные Аргентины, Колумбии, Испании. Получил два "Золотых мяча".

Реклама

Вы думаете ради таких достижений Альфредо режимил? Как бы не так. Ди Стефано был заядлым курильщиком. Да таким, что мог сделать пару затяжек прямо на скамейке запасных.

Как на этом фото, датированном 1964-м годом. Альфредо Ди Стефано курит во время матча Реала.

Реклама

Читайте также другие материалы из рубрики "История одной фотографии":