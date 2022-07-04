Исторический успех! Украина стала медалистом Евро-2022 (видео)

Украинки завоевали бронзу футзального чемпионата Европы-2022 / Фото: Коллаж: Сегодня

В матче за третье место украинки встречались со сборной Венгрии. В полуфинале "сине-желтые" проиграли испанкам 0:9, а команда Венгрии уступила Португалии 0:6.

К слову, мужская сборная Украины по футзалу заняла 4-е место на ЧЕ-2022.

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Для того, чтобы вернуться с турнира с медалью нашим девушкам нужно было обыграть Венгрию. Первыми открыли счет в матче украинки. Прострел Софии Рубан в одно касание замкнула Юлия Титова.

После перерыва сборная Украины увеличила перевес. Теперь уже Титова выступила в роли ассистентки, а Снежана Воловенко воспользовалась пасом на все сто.

За полторы минуты до конца встречи венгерки сократили счет в матче, но это не спасло их от поражения.

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Это первая медаль Украины за всю историю выступлений на женских чемпионатах Европы по футзалу. На первом женском Евро по футзалу, которое состоялось в 2019 году, украинки заняли четвертое место.

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Евро-2022 по футзалу. Матч за третье место

Венгрия – Украина 1:2

Голы: Хорват, 39 – Титова, 9, Воловенко, 23

ОБЗОР МАТЧА ВЕНГРИЯ – УКРАИНА

Добавим, что чемпионами Европы стала сборная Испании, серебро у Португалии.