Историческая медаль: украинский борец стал чемпионом мира

Мухаммед Алиев стал чемпионом мира / Фото: Ассоциация спортивной борьбы Украины
В финале харьковчанин уверенно разобрался с иранцем Саджадом Голами со счетом 11:4. Также на турнире бронзовую медаль выиграл еще один представитель нашей страны Даниил Стасюк.
Алиев стал первым украинским вольником, которому удалось выиграть мировое первенство среди спортсменов до 23 лет.
Отметим, что в 2021 году Алиев уже успел завоевать золото Кубка и чемпионата Украины.
Напомним, накануне украинец Юрий Захареев стал чемпионом мира по боксу, разбив в финале россиянина. Для Украины это первое золото чемпионата мира среди любителей с 2017 года.
Василий Ломаченко уже поздравил боксера, который побил его рекорд. Легендарный боксер поздравил Юрия Захареева с золотом чемпионата мира и пожелал выиграть Олимпийские игры.