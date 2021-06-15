Испания установила несколько рекордов на Евро, но не справилась со Швецией

Подопечные Луиса Энрике сделали 419 передач в первом тайме, чего никогда раньше не фиксировали в финальной части чемпионатов Европы по футболу

Испания - Швеция / Фото: Reuters

В понедельник поздно вечером сборные Испании и Швеции сыграли вничью в Севилье. Один из фаворитов турнира явно недосчитался очков, всю встречу имея тотальное преимущество. Однако, несмотря на феноменальную статистику, хозяева не смогли забить хотя бы один мяч, зато могли пропустить дважды.

При этом, как установили аналитики, испанская команда совершила 419 пасов только за первую половину. Со временем начала фиксации таких данных, в 1980 году, это – рекордный показатель.

Причем, сразу трое парней Луиса Энрике сделали больше передач, чем вся сборная Швеции!

"Фурия роха" нанесла 17 ударов по воротам соперника и ни разу не отличилась. Ранее с ней подобное случалось на крупных турнирах в 2010 году, когда 25 ударов в игре со Швейцарией не принесли хотя бы один гол.

Впрочем, как видим, тотальное преимущество в статистике не гарантирует победу.

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