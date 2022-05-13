Иранская спортсменка сбежала из лагеря сборной

Екта Джамали завоевала серебро на юниорском ЧМ по тяжелой атлетике

17-летняя спортсменка завоевала первую в истории Ирана медаль на мировых первенствах. Выступая в категории до 87 кг Екта Джамали добыла серебро, подняв 100 кг.

Через несколько дней спортсменка не присоединилась к своим коллегам по сборной, возвращавшимся домой. Об этом сообщает IranWire. Местонахождение юной беженки неизвестно.

Реклама

Сборная Ирана уехала из Греции без своей ведущей спортсменки. По сообщению иранских СМИ, Екта оставила лагерь сборной никого не предупредив.

В Греции остался президент Федерации тяжелой атлетики Ирана (IRIWF) Али Моради, занимающийся поисками спортсменки.

Реклама

Друзья Екты Джамали сообщают, что девушка была недовольна отношением федерации и низкой зарплатой.

Отметим, что Украина завоевала на юниорском ЧМ 13 наград.

Реклама

Ранее мы сообщали, что в Иране смертный приговор получил чемпион по боксу Мохаммад Джавад Вафаеи-Сани. Спортсмен участвовал в акциях протеста против правительства.