Интересная группа здоровья: Селезнев завис с Усиком (фото)

Скандальный украинский нападающий, от услуг которого отказались в ковалевском Колосе, продолжает поддерживать форму в лагере знаменитого боксера

Евгений Селезнев, недавно вернувшийся к бывшей жене, во время простоя в футбольной карьере не бросает занятия спортом.

Бывший футболист сборной Украины, изгнанный из Колоса, продолжает поддерживать форму в компании Александра Усика.

Сегодня Селезнев показал, как завис на турнике вместе с Усиком и еще тремя партнерами по тренировке.

"Группа здоровья", – подписал это фото в Instagram 35-летний футболист

"Ну как здоровья..." – внес интригу в комментариях под фото спортивный журналист Владимир Кобельков, зависший в одной компании с Усиком и Селезневым

"Только здоровья!" – настоял на своем Селезнев, тем самым уверяя, что за спиртным эта пятерка не "зависает"

Евгений Селезнев и Александр Усик / Фото: Instagram

Евгений Селезнев / Фото: Instagram

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Ранее стало известно, с кем выпивал Селезнев: полный список. В одной компании со скандальным нападающим, которого обвинили в нарушении режима, были Артем Милевский, Андрей Воронин, а также бывшие футболисты сборной России – Андрей Аршавин, Владислав Радимов и Александр Самедов.