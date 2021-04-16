Интересная группа здоровья: Селезнев завис с Усиком (фото)

Евгений Селезнев, недавно вернувшийся к бывшей жене, во время простоя в футбольной карьере не бросает занятия спортом.
Бывший футболист сборной Украины, изгнанный из Колоса, продолжает поддерживать форму в компании Александра Усика.
Сегодня Селезнев показал, как завис на турнике вместе с Усиком и еще тремя партнерами по тренировке.
"Группа здоровья", – подписал это фото в Instagram 35-летний футболист
"Ну как здоровья..." – внес интригу в комментариях под фото спортивный журналист Владимир Кобельков, зависший в одной компании с Усиком и Селезневым
"Только здоровья!" – настоял на своем Селезнев, тем самым уверяя, что за спиртным эта пятерка не "зависает"
Евгений Селезнев и Александр Усик / Фото: Instagram
Евгений Селезнев / Фото: Instagram
Читайте также: Селезнев променял футбол на хоккей: посмотрите на мастерство форварда
Ранее стало известно, с кем выпивал Селезнев: полный список. В одной компании со скандальным нападающим, которого обвинили в нарушении режима, были Артем Милевский, Андрей Воронин, а также бывшие футболисты сборной России – Андрей Аршавин, Владислав Радимов и Александр Самедов.
Новости на эту же тему:Голая россиянка, которую бросил Селезнев, взяла в руки автомат (видео) Мораес обогнал Ярмоленко в рейтинге забивал УПЛ: а там и до Реброва недалеко Это не по-пацански – президент Колоса рассказал правду о скандальном Селезневе Селезнев променял футбол на хоккей: посмотрите на мастерство форварда