24 ноября 56’
Интер 0
Шахтер 0
24 ноября 19:46
Бешикташ --
Аякс --
24 ноября 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 ноября 22:00
Манчестер Сити --
ПСЖ --
24 ноября 22:00
Атлетико --
Милан --
24 ноября 22:00
Ливерпуль --
Порту --
24 ноября 22:00
Спортинг --
Боруссия Д --
24 ноября 22:00
Шериф --
Реал --
7 декабря 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сити --
7 декабря 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 декабря 22:00
Милан --
Ливерпуль --
7 декабря 22:00
Порту --
Атлетико --
7 декабря 22:00
Боруссия Д --
Бешикташ --
7 декабря 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 декабря 22:00
Реал --
Интер --
7 декабря 22:00
Шахтер --
Шериф --
8 декабря 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 декабря 19:45
Зенит --
Челси --
24 ноября 14:00
Минай 1
Колос 1
26 ноября 19:30
Мариуполь --
Львов --
27 ноября 14:00
Минай --
Динамо --
27 ноября 17:00
Черноморец --
Десна --
27 ноября 19:30
Днепр-1 --
Ворскла --
28 ноября 14:00
Ингулец --
Шахтер --
28 ноября 17:00
Рух --
Металлист 1925 --
28 ноября 19:30
Колос --
Верес --
29 ноября 19:30
Александрия --
Заря --
4 декабря 00:00
Верес --
Динамо --
4 декабря 00:00
Шахтер --
Львов --
4 декабря 00:00
Заря --
Ингулец --
4 декабря 00:00
Металлист 1925 --
Колос --
4 декабря 00:00
Рух --
Ворскла --
4 декабря 00:00
Десна --
Мариуполь --
4 декабря 00:00
Днепр-1 --
Черноморец --
4 декабря 00:00
Александрия --
Минай --
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Интер – Шахтер: обзор матча Лиги чемпионов (обновляется)

Александр Трикиша
24 ноября, 20:55
Донецкий Шахтер на выезде встречался с итальянским Интером в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Представляем обзор самых ярких моментов матча

Матвиенко не щадил игроков Интера / Фото: REUTERS

Встреча прошла на легендарном стадионе "Джузеппе Меацца" в Милане. Мы вели онлайн матча Интер – Шахтер с подробным описанием всех ключевых событий.

В первом тайме Шахтер больше владел мячом, но опасные моменты создавали как раз итальянцы. Один из таких они даже воплотили в забитый гол, но рефери отменил взятие ворот из-за офсайда.

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В целом за первую половину игры Интер нанес 14 ударов, пять из которых пришлись в створ ворот. На счету Шахтера пять ударов, два из них – точные.

Обзор матча появится немного позже...

После четырех туров Шахтер идет на последнем месте в группе D, имея в своем активе всего одно заработанное очко – как раз в первом матче против итальянцев.

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В оставшихся двух матчах – с Интером и Шерифом 7 декабря, "горнякам" нужно только побеждать, чтобы рассчитывать на попадание в евровесну. Поражение сегодня оставит команду Де Дзерби без еврокубков.