Ингулец – Заря: видео голов и обзор голевого матча УПЛ

Луганская команда пять раз отличилась в воротах Гальчука, а хавбек гостей Кочергин оформил хет-трик

Заря оказалась сильнее Ингульца / Фото: официальный сайт УПЛ

Завершился второй тур чемпионата Украины. Последним поединком уик-энда стала встреча в Кропивницком, где Ингулец принимал луганскую Зарю.

Команда Виктора Скрипника добыла уверенную победу над хозяевами. Еще в первом тайме Владислав Кочергин оформил дубль за полторы минуты, оба раза смачно выстрелив из-за штрафной.

В начале второго тайма украинец оформил хет-трик, воспользовавшись позиционной ошибкой кипера и защитника гостей. А добили соперника Фагундес и Фримпонг, которые вышли на замену.

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Ингулец все же смог размочить счет, когда после ошибки Зари на фланге Полегенько нашел пасом в чужой штрафной свободного Ситало. Вашему вниманию – видеообзор лучших моментов поединка в Кропивницком:

6 минута. Первый гол Владислава Кочергина.

7 минута. Второй гол Владислава Кочергина.

ОБЗОР ПЕРВОГО ТАЙМА

51 минута. Третий гол Владислава Кочергина.

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75 минута. Гол Артема Ситало.

82 минута. Гол Кристиана Фагундеса.

90+2 минута. Гол Овусу Раймонда Фримпонга.

ОБЗОР ВТОРОГО ТАЙМА

ОБЗОР МАТЧА

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