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Их разделяют световые годы. Усика и Джошуа сравнил народный чемпион

Любомир Луканюк
16 декабря, 18:05
Дэвид Аллен считает, что в плане боксерских навыков Александр Усик намного превосходит Энтони Джошуа

Джошуа vs Усик / Фото: Reuters

Популярный британский боксер Дэвид Аллен рассказал в чем разница между Александром Усиком и Энтони Джошуа. Ранее украинец получил подарок от криминального авторитета.

В Британии Аллен имеет много поклонников и за то что никогда не отказывался от боев с любыми, самыми грозными соперниками, считается народным чемпионом.

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"Усик победил убедительно. Он перебоксировал, перебил Джошуа. Моментами он брал над ним верх в перестрелках, Усик даже превзошел его в мощи. Он сделал все.

Честно говоря, это был достаточно односторонний бой. Я знаю, что они оба олимпийские чемпионы, но в плане боксерских навыков их разделяют световые годы", – цитирует Аллена Трибуна.

Ранее мы писали, что Александр Усик и Василий Ломаченко поднялись в рейтинге лучших боксеров мира.

Усик продолжает собирать лавры после своей победы над Энтони Джошуа еще в сентябре. Украинец обошел другого чемпиона в хэвивейте, Тайсона Фьюри, и фактически стал лучшим супертяжеловесом в мире.

Тайсон Фьюри и Александр Усик / Фото: Instagram

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