Игроков сборной нужно обязать говорить на украинском языке: "Это не преступление"

Известный историк и журналист считает, что только прописанное в контракте обязательство заставит футболистов и тренеров нашей команды перейти на государственный язык

Вахтанг Кипиани предложил обязать игроков разговаривать на украинском языке / Фото: Reuters

Украинский историк и журналист Вахтанг Кипиани обратил внимание на то, что украинские футболисты и тренеры разговаривают на русском языке. Даже героя встречи со Швецией назвали "московитом" за комментарий на русском после матча. Тем не менее, Кипиани придумал, как сделать так, чтобы на Евро-2020 таки зазвучал наш государственный язык.

"Может футболист сборной Украины выйти на поле в футболке своего любимого – например, фиолетового, цвета, а не в сине-желтых цветах? Нет, потому что это определяется УАФ, а не является доброй волей спортсмена. Может футболист сборной Украины одеть футболку с рекламой любимого бренда, а не официального спонсора? Нет, потому что это будет нарушением взятых УАФ обязательств. Значит, Украинская Ассоциация Футбола в контрактах с главным тренером и командой должна прописать, что публичные комментарии они должны давать на государственном языке. И уверен, что будет так как произошло с украиноязычным дубляжом – все заговорят, потому что это: а) красиво, б) правильно, в) является волей миллионов тех, которые сборную поддерживают", – написал Кипиани в Facebook.

В комментариях под постом не все подписчики Кипиани разделили его мнение. Один из фолловеров написал, мол, "футболисты для нас с вами играют, за честь Родины, а не для того чтобы интервью на украинском раздавать", но Кипиани нашел, чем аргументировать свою позицию.

"Хорваты или британцы не для родины играют? Знать государственный язык – это не преступление, не переживайте так", – ответил он своему подписчику.

Кстати, ранее известный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что Украина обыграла Швецию благодаря русскому языку.