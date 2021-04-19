Игроков из Суперлиги не допустят к Евро-2020: Сборная Украины потеряет своего капитана

УЕФА готовит серьезные санкции для клубов из Суперлиги. Все игроки этих команд будут отстранены от участия на чемпионатах мира и Европы

Президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что футболисты из команд-участниц Суперлиги не будут допущены к выступлению на чемпионате мира и Европы. Также дисквалификация будет распространяться на все международные матчи, в том числе отбор на ЧМ-2022 и Лигу наций.

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"Мы все едины против этого бредового проекта... Игрокам, которые будут играть в закрытой лиге, будет запрещено играть в чемпионатах мира и Евро", – цитирует Чеферина B/R Football в Twitter.

Таким образом, сборная Украины может потерять своего капитана Александра Зинченко, который выступает за Манчестер Сити.

Напомним, на данный момент известны 12 команд-основателей Суперлиги: Милан, Арсенал, Атлетико, Челси, Барселона, Интер, Ювентус, Ливерпуль, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Реал и Тоттенхэм. Еще пять будут квалифицироваться ежегодно по итогам выступления в предыдущем сезоне.

Ранее мы пофантазировали, кто выступит в следующей Лиге чемпионов без учета грандов Суперлиги, исходя из турнирного положения в топ-лигах Европы на данный момент. С созданием Суперлиги европейские гранды не смогут участвовать в Лиге чемпионов.