Игрок Ювентуса ждет вызова в сборную Украины, а на родине о нем даже не знают

Андрей Фирман мечтает играть за Украину / Фото: Коллаж: Сегодня

А еще будущая звезда туринского клуба мечтает играть за Украину, но о нем даже не знал тренер молодежной сборной.

"Я всегда хотел играть за сборную Украины и даже если меня позовут в сборную Италии я выберу Украину.

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Из сборной Италии со мной еще не связывались, потому что я еще не имею итальянского гражданства. Я родился в Украине и прожил там 11 лет. Все мои родственники там, очень много друзей. Украина всегда будет у меня в сердце. Это нельзя просто так выбросить", – рассказал футболист Youtube-каналу Pressing.

Мать футболиста добавила, что говорила с сыном о смене гражданства, что упростило бы ему жизнь в Италии, но футболист хочет и мечтает играть за сборную Украины.

Напомним, что в прошлом году Украина боролась за защитника Макса Килмана. Футболист имеет украинское корни, но уже был заигран за сборную Англии, поэтому ФИФА не разрешила ему получить украинское гражданство.