Игрок Шахтера Маркос Антонио раздаст автографы на "Олимпийском"

Маркос Антонио
В среду, 13 октября, в FC Shakhtar Store на НСК "Олимпийский" состоится автограф-сессия с футболистом Шахтера Маркосом Антонио.
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Болельщики встретятся с полузащитником "оранжево-черных" Маркосом Антонио. Смогут получить его автограф на памятных фото и увидеть Суперкубок Украины, который команда завоевала в сентябре.
Мероприятие состоится в 19:00.
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Шахтер напоминает, что каждый может получить мгновенную скидку в клубном магазине, установив приложение FC Shakhtar (Google Play и App Store).
Владельцы абонементов и подписчики Shakhtar Club могут пользоваться специальной скидкой.