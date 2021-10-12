12 октября 35’
Украина 1
Босния и Герцеговина 0
15 октября 19:30
Шахтер --
Заря --
16 октября 14:00
Мариуполь --
Металлист 1925 --
16 октября 17:00
Львов --
Динамо --
16 октября 19:30
Днепр-1 --
Колос --
17 октября 14:00
Минай --
Десна --
17 октября 17:00
Ингулец --
Рух --
17 октября 19:30
Александрия --
Ворскла --
18 октября 19:30
Черноморец --
Верес --
22 октября 17:00
Десна --
Александрия --
22 октября 19:30
Металлист 1925 --
Ингулец --
23 октября 14:00
Верес --
Мариуполь --
23 октября 17:00
Ворскла --
Шахтер --
23 октября 19:30
Черноморец --
Львов --
24 октября 14:00
Рух --
Минай --
24 октября 17:00
Динамо --
Днепр-1 --
24 октября 19:30
Заря --
Колос --
19 октября 19:45
Брюгге --
Манчестер Сити --
19 октября 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 октября 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 октября 22:00
Порту --
Милан --
19 октября 22:00
Атлетико --
Ливерпуль --
19 октября 22:00
Аякс --
Боруссия Д --
19 октября 22:00
Интер --
Шериф --
19 октября 22:00
Шахтер --
Реал --
20 октября 19:45
Барселона --
Динамо --
20 октября 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 октября 22:00
Бенфика --
Бавария --
20 октября 22:00
Янг Бойз --
Вильярреал --
20 октября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 октября 22:00
Лилль --
Севилья --
20 октября 22:00
Челси --
Мальме --
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Зенит --
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Игрок Шахтера Маркос Антонио раздаст автографы на "Олимпийском"

Андрей Трофимов
12 октября, 21:21
Болельщики могут получить автограф полузащитника донецкого клуба и увидеть Суперкубок Украины

Маркос Антонио

В среду, 13 октября, в FC Shakhtar Store на НСК "Олимпийский" состоится автограф-сессия с футболистом Шахтера Маркосом Антонио.

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Болельщики встретятся с полузащитником "оранжево-черных" Маркосом Антонио. Смогут получить его автограф на памятных фото и увидеть Суперкубок Украины, который команда завоевала в сентябре.

Мероприятие состоится в 19:00.

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Шахтер напоминает, что каждый может получить мгновенную скидку в клубном магазине, установив приложение FC Shakhtar (Google Play и App Store).

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