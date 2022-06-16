Игрок клуба Первой лиги сражается с орками на Харьковщине

Футболист Павел Похитайло отправился на фронт / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинские спортсмены не остались в стороне с начала военной агрессии российско-фашистских войск РФ. Многие атлеты включились в волонтерское движение, а также пошли воевать на фронт.

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Среди них футболист Краматорска Павел Похитайло. 26-летний полузащитник защищает Родину на Харьковщине в составе спецподразделения KRAKEN. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

С начала полномасштабной войны Павел присоединился к волонтерской деятельности и вскоре с оружием отправился на фронт, чтобы встать на защиту Украины от российских захватчиков.

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Отметим, что на профессиональном уровне воспитанник харьковского Гелиоса Павел Похитайло выступал за команды Никополь и Краматорск. Есть в карьере 26-летнего футболиста опыт выступления в польском чемпионате, где он защищал цвета Ожел и Нисы.

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