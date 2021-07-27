Игорь Харатин – про Евро по телевизору и уход Реброва. Эксклюзив из Венгрии

Корреспондент "Сегодня" пообщался в Будапеште с украинским легионером Ференцвароша накануне ответного поединка квалификации Лиги чемпионов против Жальгириса

Игорь Харатин прокомментировал непопадание на Евро-2020 и прощание с Сергеем Ребровым / Фото: Getty Images

Будапешт, и вот она – Свобода! До чего дошел прогресс! Маски отменили! В Венгрии носить их больше не нужно: ни в транспорте, ни в помещениях – нигде.

Как же он сладок – этот глоток горячего свежего летнего воздуха! Хотелось здесь побывать во время чемпионата Европы, не сложилось – однако в июне такого раздолья тут не было и в помине. А месяц спустя...

Про Евро напоминают лишь редкие несорванные афиши да указатели в метро, одинокие забытые баннеры на боковых улицах. Ну и великолепный стадион – родной дом мадьярской сборной, совсем недавно принимавший французов, португальцев, голландцев, чехов.

Сейчас там затишье. Футбольные события на минувшей неделе переместились на другие арены города. Во вторник в центре внимания оказался Ференцварош, встречавшийся в квалификации Лиги чемпионов с литовским Жальгирисом. Тренера Сергея Реброва, трижды подряд приводившего "фради" к триумфу в первенстве Венгрии, сменил австриец Петер Штегер.

А лидерами на поле по-прежнему остаются украинцы – Александр Зубков и Игорь Харатин. Оба вышли в стартовом составе и оба внесли весомый вклад в убедительную победу Ференцвароша.

Правый вингер Зубков – хорош! Активно принимал участие в атакующих действиях, в середине первого тайма имел прекрасную возможность поразить ворота. Его проход стал прелюдией к состоявшемуся вскоре первому голу.

Харатин солидно руководил игрой на позиции опорника, был непроходим в защите, острыми пасами начинал атаки своей команды. Очень понравилась его игра. На следующий день после матча нам удалось пообщаться с Игорем Харатиным.

– Игорь, вы так уверенно выглядели, были настоящим хозяином в центре полузащиты – так и напрашивается аналогия с легендарным Анатолием Тимощуком в его лучшие годы...

– Спасибо, такое сравнение конечно очень лестно, но не мне об этом судить. Стараюсь показать максимум на поле, делать то, что у меня лучше всего получается. Да, вчера была хорошая игра, мы доминировали.

Заметно прибавляет команда, прибавляю я сам, и это – самое главное. Отлично себя чувствую. 2:0 – неплохой результат, но расслабляться не стоит, все-таки – Лига чемпионов. Еще есть над чем работать, пока что мы только вкатываемся в сезон.

– Он будет для вас уже четвертым в составе Ференцвароша. Основательно обжились в Венгрии?

– Нам с женой здесь очень комфортно. Будапешт – прекрасный город!

– И один из городов – хозяев Евро 2020. У вас вырисовывалась хорошая перспектива участия в турнире, но в итоге вы не попали в заявку сборной Украины...

– В конце прошлого сезона у меня была травма и пришлось пропустить 2-3 недели. К концу чемпионата я успел восстановиться, в матче последнего тура вышел на замену. Но тренерский штаб сборной принял решение не включать меня в состав.

Андрей Шевченко / Фото: Reuters

Конечно же был расстроен. Но ничего не поделаешь – такова футбольная жизнь. Через такие этапы нужно проходить и двигаться дальше, становиться сильнее, развиваться, стремиться прогрессировать. К этой ситуации я только так отношусь. Но, признаюсь, было нелегко смотреть чемпионат Европы дома по телевизору. За нашу сборную очень переживал, болел, видел все игры.

– Предоставилась ли вам возможность посетить один из матчей Евро, проходивших на "Пушкаш Арене"?

– К сожалению, нет. У нас как раз шла подготовка к старту в Лиге чемпионов, почти каждый день – по две тренировки. Только матч Украина – Голландия удалось посмотреть на большом экране, на Площади Героев (одна из главных площадей Будапешта – прим. А.С.) фан-зону классно обустроили.

Прекрасная атмосфера, масса народу, причем много болельщиков сборной Украины. Получил огромное удовольствие! В Будапеште любят футбол, за своих болеют яростно! Было очень интересно наблюдать за игрой в таком окружении.

– Вы свободно можете посещать подобные мероприятия? Футболиста самого популярного клуба Венгрии наверняка узнают на улице...

– Да, конечно, без проблем. К Ференцварошу здесь относятся с большим уважением. Иногда подходят люди, просят автограф или хотят сфотографироваться. Стараюсь никому не отказывать. С удовольствием посмотрел футбол среди болельщиков.

– В межсезонье Ференцварош покинул главный тренер Сергей Ребров...

Эти три года были просто фантастическими. Мы достигли невероятного результата. Все понимают, что, будет сложно держать эту планку. Но постараемся. Очень понравилось работать с Сергеем Станиславовичем. Надеюсь, в будущем мы еще поработаем вместе.

– Что изменилось в команде с приходом нового тренера?

– Есть изменения, но не сказал бы, что они кардинальные. Понятно, что у каждого тренера свое видение. Новый наставник хочет внести что-то свое, предложить свои идеи.

Но наша команда достигла в последнее время больших результатов. Петер Штегер так и сказал – у нас многое получалось, поэтому все менять не нужно, в этом нет необходимости.