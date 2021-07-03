Идите в **пу! Жена Пятова послала считающих, что жены футболистов сборной в Риме – к поражению

Коллаж - Сегодня. Фото - Instagram
Перед сегодняшним матчем Украина – Англия в Риме жена вратаря нашей команды Андрея Пятова выступила с эмоциональным заявлением у себя в Instagram, раскритиковав тех, кто считает, что приезд вторых половинок наших футболистов в Вечный город – не к добру.
Украина – Англия: онлайн матча 1/4 финала Евро-2020
"Говорю от всех жен футболистов. Ой, от всех содержанок, безработных блогерш, нефартовых, припершихся на шоппинг, кому дома не сидится, мерзких и коварных баб с корабля"
"Люди, которые считают, что жены футболистов, приехавшие поддержать своих мужей, – к беде, и команда обязательно проиграет... Идите в ####. Это все, что я хочу сказать"
"Это глупые мысли. Не оскорбляйте девчонок, которые искренне, со всей душой и любовью приехали поддержать сборную – в отличие от вас", – заявила критикам Юлия Пятова
Жены футболистов сборной Украины / Фото: Instagram
Ранее мы писали, что Италия в связи с карантином отказывалась пускать к себе на четвертьфинальный поединок Евро 3 июля как болельщиков из Украины, так и из Великобритании.
Тем не менее жены наших футболистов прорвались из Киева в Рим. Поддержать сборную Украины в Италию прилетели Инна Ярмоленко с сестрой Андрея Натальей, Татьяна Макаренко, Маргарита Степаненко, Анна Матвиенко, Кристина Яремчук, Юлия Кривцова, Анна Сидорчук, Анна Безус, а также Юлия Пятова с дочкой Миланой.
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