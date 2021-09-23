22 сентября 21:00
Шахтер 3
Динамо 0
24 сентября 19:30
Колос --
Ворскла --
25 сентября 14:00
Александрия --
Мариуполь --
25 сентября 17:00
Шахтер --
Верес --
25 сентября 19:30
Рух --
Динамо --
26 сентября 14:00
Минай --
Львов --
26 сентября 17:00
Днепр-1 --
Заря --
26 сентября 19:30
Десна --
Металлист 1925 --
27 сентября 19:30
Черноморец --
Ингулец --
2 октября 00:00
Динамо --
Шахтер --
2 октября 00:00
Заря --
Десна --
2 октября 00:00
Колос --
Черноморец --
2 октября 00:00
Ворскла --
Ингулец --
2 октября 00:00
Львов --
Днепр-1 --
2 октября 00:00
Верес --
Александрия --
2 октября 00:00
Мариуполь --
Рух --
2 октября 00:00
Металлист 1925 --
Минай --
22 сентября 21:00
Шахтер --
Динамо --
28 сентября 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 сентября 19:45
Шахтер --
Интер --
28 сентября 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сити --
28 сентября 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 сентября 22:00
Порту --
Ливерпуль --
28 сентября 22:00
Милан --
Атлетико --
28 сентября 22:00
Боруссия Д --
Спортинг --
28 сентября 22:00
Реал --
Шериф --
29 сентября 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 сентября 19:45
Зенит --
Мальме --
29 сентября 22:00
Бавария --
Динамо --
29 сентября 22:00
Бенфика --
Барселона --
29 сентября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вильярреал --
29 сентября 22:00
Вольфсбург --
Севилья --
29 сентября 22:00
Зальцбург --
Лилль --
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В Лувр эту красоту: обнаженное фото спортсменки сравнили с произведением искусства

Александр Трикиша
23 сентября, 14:46
Бывшая словацкая велосипедистка Люсия Яворчекова опубликовала новое интимное фото у себя в Instagram. Подписчики красавицы в восторге!

Люсия Яворчекова восторгает своими формами / Фото: Instagram

Люсия регулярно радует своих фанатов пикантными образами. На этот раз девушка опубликовала снимок своей фигуры – идеальные формы!

Подписчики в восторге от фото, а один из поклонников Яворчековой даже сравнил его с произведением искусства. А что, такая картина украсила бы любую галерею.

Люсия Яворчекова занималась велоспортом, но быстро поняла, что особых успехов в этой дисциплине не добьется. Тогда красотка решила посвятить себя модельному бизнесу, где ее дела быстро пошли в гору!

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