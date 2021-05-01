И у нее проблемы с лишним весом? Дарья Белодед ответила тренеру своим фото

Дарья Белодед / Фото: Instagram
Двукратная чемпионка мира по дзюдо Дарья Белодед в шикарной форме начала тренировочный сбор в турецком Белеке, где она готовится к предстоящей Олимпиаде в Токио.
Ранее главный тренер сборной Украины Виталий Дуброва рассказывал, что у Белодед проблемы с весом. "Ей стало тяжелее сгонять лишний вес", – отметил специалист.
Но глядя на фото в леггинсах и топике, которое сегодня у себя в Instagram опубликовала 20-летняя "розовая пантера" Белодед, можно сказать лишь одно: "Ничего лишнего. Идеальная!"
"Начинаю сбор в положительном настроении", – говорит Дарья
Напомним, что на недавнем чемпионате Европы украинская спортсменка пробилась в финал, но не смогла выйти на поединок за "золото" из-за травмы, которую во время смелого приема Дарьи Белодед ей нанесла россиянка.
Дарья Белодед / Фото: Instagram
Дарья Белодед / Фото: Instagram
Дарья Белодед / Фото: Instagram
/ Фото: Instagram
Также мы писали, что Дарья Белодед отважилась на непростую операцию. Олимпийскую надежду Украины полгода беспокоили зубы мудрости, которые "росли криво и давили на остальные зубы". Наконец, спортсменка решилась их удалить.