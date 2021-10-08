7 октября 21:45
Бельгия 2
Франция 3
9 октября 19:00
Финляндия --
Украина --
10 октября 21:45
Испания --
Франция --
12 октября 21:45
Украина --
Босния и Герцеговина --
15 октября 19:30
Шахтер --
Заря --
16 октября 14:00
Мариуполь --
Металлист 1925 --
16 октября 17:00
Львов --
Динамо --
16 октября 19:30
Днепр-1 --
Колос --
17 октября 14:00
Минай --
Десна --
17 октября 17:00
Ингулец --
Рух --
17 октября 19:30
Александрия --
Ворскла --
18 октября 19:30
Черноморец --
Верес --
19 октября 19:45
Брюгге --
Манчестер Сити --
19 октября 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 октября 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 октября 22:00
Порту --
Милан --
19 октября 22:00
Атлетико --
Ливерпуль --
19 октября 22:00
Аякс --
Боруссия Д --
19 октября 22:00
Интер --
Шериф --
19 октября 22:00
Шахтер --
Реал --
20 октября 19:45
Барселона --
Динамо --
20 октября 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 октября 22:00
Бенфика --
Бавария --
20 октября 22:00
Янг Бойз --
Вильярреал --
20 октября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 октября 22:00
Лилль --
Севилья --
20 октября 22:00
Челси --
Мальме --
20 октября 22:00
Зенит --
Ювентус --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Другие новости спорта

И тут они достали мачете! У спортсмена отобрали велосипед за 10 тысяч долларов

Любомир Луканюк
8 октября, 19:14
Британский велогонщик Александр Ричардсон стал жертвой ограбления в Лондоне. На спортсмена напали вооруженные грабители и забрали дорогой велосипед

Ричардсона сто метров тащили по земле

Известного британского велогонщика Александра Ричардсона ограбили в Лондоне. У спортсмена отобрали велосипед стоимостью более 10 тысяч долларов.

Читайте также: Воры вернули легенде тенниса обручальное кольцо. Он прятал его в кроссовках

Реклама

"Заметил этих парней еще когда подъезжал к ним. Сидели у дороги и будто бы кого-то ждали. Уже тогда я подумал, что с ними могут возникнуть проблемы, поэтому решил даже не связываться. Развернул велосипед и поехал в другом направлении.

Они быстро надели маски, прыгнули на мотоциклы и догнали меня. Я пытался уйти от преследования, но они просто сбили меня на землю – скорость в тот момент составляла где-то 60 км/час. Я вцепился в заднее колесо и еще метров 100 пытался его удержать – все это расстояние они просто тащили меня по земле. Не отпускал колесо до тех пор, пока они не достали настоящее мачете.

Реклама

Что касается самого велосипеда, то думаю он в итоге найдется – уж слишком у него уникальная конструкция и дизайн. Такие вещи сложно продать и остаться незамеченными", – цитирует Ричардсона The Sun.

Реклама

Кстати, мы писали, что российская теннисистка Елена Веснина стала жертвой ограбления. В начале сентября грабители украли из дома спортсменки олимпийские медали, а потом вернули их с извинениями и коробкой конфет.

Читайте также:

Реклама