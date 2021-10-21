И стоило ехать? Украинки безвольно вылетели с турнира в Москве

Даяна Ястремская проиграла уже в первом круге / Фото: Reuters

Леся Цуренко, Ангелина Калинина и Даяна Ястремская принимали участие в Кубке Кремля, но никто из них не смог пробиться дальше второго круга.

Первой ракетку зачехлила Ястремская, уступившая уже в первом раунде россиянке Анне Калинской - 6:7 (5), 4:6.

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Калинина смогла пробиться во второй круг, обыграв победительницу Кубка Кремля-2018, но далее ее не пустила другая россиянка Екатерина Александрова – 4:6, 1:6.

Цуренко пробилась в основную сетку через квалификацию и в первом круге одолела китаянку Синвэнь Жен, но во втором круге проиграла 35-й ракетке мира Маркете Вондрусовой – 3:6, 3:6.

Если уж ехать в Россию, то нужно хоть выступить достойно, а не проиграть россиянкам из второй сотни рейтинга, как это умудрилась сделать Ястремская.