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Колос --
30 октября 00:00
Мариуполь --
Динамо --
30 октября 00:00
Шахтер --
Десна --
30 октября 00:00
Металлист 1925 --
Заря --
30 октября 00:00
Колос --
Львов --
30 октября 00:00
Ворскла --
Черноморец --
30 октября 00:00
Днепр-1 --
Минай --
30 октября 00:00
Рух --
Александрия --
30 октября 00:00
Ингулец --
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И стоило ехать? Украинки безвольно вылетели с турнира в Москве

Андрей Трофимов
21 октября, 17:12
Несмотря на негативное отношение общественности, украинские спортсмены продолжают ездить на соревнования в России. В этот раз зарабатывать в Москву отправились теннисистки

Даяна Ястремская проиграла уже в первом круге / Фото: Reuters

Леся Цуренко, Ангелина Калинина и Даяна Ястремская принимали участие в Кубке Кремля, но никто из них не смог пробиться дальше второго круга.

Первой ракетку зачехлила Ястремская, уступившая уже в первом раунде россиянке Анне Калинской - 6:7 (5), 4:6.

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Калинина смогла пробиться во второй круг, обыграв победительницу Кубка Кремля-2018, но далее ее не пустила другая россиянка Екатерина Александрова – 4:6, 1:6.

Цуренко пробилась в основную сетку через квалификацию и в первом круге одолела китаянку Синвэнь Жен, но во втором круге проиграла 35-й ракетке мира Маркете Вондрусовой – 3:6, 3:6.

Если уж ехать в Россию, то нужно хоть выступить достойно, а не проиграть россиянкам из второй сотни рейтинга, как это умудрилась сделать Ястремская.

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