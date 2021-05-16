Версія українською
$ 27,63
33,37

И он угрожал Хабибу? Фергюсон проиграл третий бой подряд в UFC

16 мая, 09:06

Александр Трикиша

Некогда грозный Тони Фергюсон проиграл третий бой в UFC подряд. На этот раз бывший соперника Хабиба Нурмагомедова не смог справиться с Бенеилом Дариушем

Тони Фергюсон уступил Бенеилу Дариушу единогласным решением судей / Фото: Getty Images

Американский боец смешанных единоборств Тони Фергюсон серьезно пошатнул свои позиции в MMA после третьего подряд поражения. В соглавном поединке на турнире UFC 262 Фергюсон единогласным судейским решением уступил Бенеилу Дариушу.

Дариуш на протяжении всего боя смотрелся лучше и в каждом раунде проводил тейкдауны. Во втором раунде бойцы сошлись в схватке на канвасе, Дариуш пытался сделать боевой прием Фергюсону, захватив его ногу, но тому удалось вырваться. Тем не менее серьезных проблем своему сопернику Тони создать не сумел и справедливо проиграл.

Фергюсон выдал феноменальную победную серию с 2013 по 2019 год и всерьез намеревался победить Хабиба Нурмагомедова. Бойцы должны были встретиться в 2020 году, но россиянин не смог прилететь в США из-за пандемии, а Тони в итоге уступил сопернику, заменившему Хабиба.

Смотрите яркие нокауты:

Новости на эту же тему:

Замесил у сетки: Оливейра нокаутировал Чандлера и взял титул UFC "Правде" никогда еще не было так больно! Видео нокаута в бою двух бритоголовых Звезда Неудержимых станет мамой: беременные фото легенды UFC Ронды Роузи Оседлав коня, забыл Аллаха: Нурмагомедов верхом снова затронул тему религии
MMA UFC смешанные единоборства Тони Фергюсон

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама