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И как его посадишь? Дедушка Валиевой взял допинг россиянки на себя

Максим Мельник
16 февраля, 10:29
Стала известна сказка от родни российской допинг-грешницы Камилы Валиевой, на основании которой Спортивный арбитражный суд Лозанны позволил ей остаться на Олимпиаде

Допинг-грешница Камила Валиева / Фото: Reuters

Дедушка 15-летней фигуристки Камилы Валиевой, допинг-тест которой дал положительный результат, подтвердил, что принимал препарат для сердца. По версии российской стороны, вещество из состава этого препарата случайно попало и в организм фигуристки.

Как сообщает New York Times, в ходе слушай Спортивного арбитражного суда по делу Валиевой ее дедушка предоставил видеозапись, снятую в машине. На видео он рассказал, что периодически употреблял триметазидин, когда у него случались приступы, и показал на камеру пакет с лекарством.

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15-летняя сердечница – Камила Валиева / Фото: Reuters

Ранее глава дисциплинарной комиссии МОК Денис Освальд предположил, что запрещенное вещество могло попасть в организм Валиевой с продуктом, который употреблял ее дедушка.

При этом мама Валиевой заявила в своих показаниях, что дедушка спортсменки ежедневно сопровождал Камилу на тренировки и оставался с внучкой, пока мама не возвращалась домой с работы.

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Допинг-фигуристку Камилу Валиеву допустили к соревнованиям / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Впрочем, мы уже писали, что сказки россиян о том, что Валиева заразилась допингом, случайно отпив со стакана дедушки, не выдерживают никакой критики.

Таблетки триметазидина выпускаются в пленочной оболочке, которая растворяется только в кишечнике. И как препарат мог попасть в организм Валиевой из кишечника ее дедушки?

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Валиева уже в 15 лет испортила себе карьеру / Фото: Reuters

Напомним, что Россию еще могут лишить как золота Игр-2022 в командном турнире фигуристов, так и потенциальной медали Валиевой в личном первенства(произвольная программа состоится 17 февраля) по результатам рассмотрения ее допинг-дела.

Добавим, что окружению Валиевой грозит даже тюрьма – американцы могут усадить команду россиянки за решетку по "закону Родченкова".