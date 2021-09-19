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2 октября 00:00
Колос --
Черноморец --
2 октября 00:00
Ворскла --
Ингулец --
2 октября 00:00
Львов --
Днепр-1 --
2 октября 00:00
Верес --
Александрия --
2 октября 00:00
Мариуполь --
Рух --
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И Джошуа – там: три жертвы Усика на одном фото

Олег Люлька
19 сентября, 19:46
Пока что Джошуа смеется на ринге вместе с Чисорой и Беллью, но не исключено, что после поединка с Усиком Энтони будет уже не до смеха

Усик и его британские соперники / Фото: Instagram

За считанные дни до боя Энтони Джошуа против Александра Усика, который состоится на лондонском стадионе "Тоттенхэм" 25 сентября, в Сети появился занятный снимок.

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На одном фото оказались британские боксеры – Дерек Чисора (слева), Энтони Джошуа (по центру) и Тони Беллью (справа), которые сидят на ринге и заразительно смеются.

Выложил этот кадр у себя в Instagram Чисора, написав: "Si vis pacem, para bellum. В переводе с латыни – хочешь мира, готовься к войне. Мой брат Энтони Джошуа – готов".

Между тем один из подписчиков Чисоры под фото оставил отнюдь не оптимистичный для британцев комментарий:

"Отличный снимок – к следующему воскресенью побитыми Усиком будут уже все трое".

Напомним, в 2018 году в Манчестере Усик нокаутировал Беллью, защитив титул абсолютного чемпиона мира в крузервейте.

А в 2020 году в Лондоне Усик победил и Чисору, по очкам, но уже в супертяжелом весе, завладев поясом WBO Inter-Continental.

25 сентября коллекция трофеев Усика может пополниться "супертяжелыми" поясами WBA, WBO, IBF и IBO, если он сотворит сенсацию и одолеет Джошуа.

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Александр Усик vs Энтони Джошуа. 25 сентября / Фото: Twitter

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