И 100 миллионов не жалко! Клуб Зинченко подписал самого дорогого британского игрока в истории

Манчестер Сити объявил о подписании Джека Грилиша – англичанин стал самым дорогим британским футболистом в истории

Манчестер Сити подписал Джека Грилиша за 100 миллионов фунтов / Фото: Официальный сайт ФК "Манчестер Сити"

Команда Пепа Гвардиолы объявила о подписании левого вингера Астон Виллы Джека Грилиша. Ради такого футболиста "горожане" не пожалели 100 миллионов фунтов стерлингов.

Контракт с 25-летним футболистом подписан на шесть лет. Интересно, что трансфер Грилиша стал самым дорогостоящим среди британских футболистов. Прежде самым дорогим футболистом был Гарет Бэйл, за которого мадридский Реал отдал 85 миллионов фунтов Тоттенхему.

Полузащитник сборной Англии Грилиш / Фото: Reuters

В прошедшем сезоне Грилиш сыграл за Астон Виллу 27 матчей, в которых забил 7 мячей и отдал 12 голевых передач. Футболист обладает отличной скоростью, умеет держать мяч в ограниченном пространстве и является превосходным распасовщиком.

Джек Грилиш / Фото: Reuters

Джек Грилиш / Фото: Reuters

Британец является игроком сборной Англии, за которую он провел 12 матчей.

Читайте также: Яремчук в Бенфике – официально: Динамо получит космический процент!