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Хватило одной минуты. Как уладили конфликт Малиновский и Петраков

Сергей Шаховец
20 декабря, 22:38
Полузащитник Аталанты и сборной Украины Руслан Малиновский прокомментировал недавний скандал, который поднял на уши всю футбольную общественность

Александр Петраков и Руслан Малиновский / Фото: Коллаж: Сегодня

Всему виной травма, после которой Руслан не до конца восстановился и не мог продемонстрировать свой максимум. Поэтому он попросился у Петракова пораньше уехать в свой клуб, пропустив товарищескую игру с Чехию. Об этом рассказал Малиновский в интервью Youtube-каналу PRESSING.

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- Я чувствовал дискомфорт, были проблемы с мышцами, не был готов. Я сыграл в первых двух турах, потому что хотел сыграть за сборную. Может не в тот момент подошел. Нужно было один на один, а я в раздевалке это сказал, еще и футболисты Динамо и Шахтера уехали. Может это обидело. Я когда возвращался в Бергамо, то спокойно разговаривал с ним, пожелал удачи.

А потом все хотели что-то сказать, как-то прокомментировать эту ситуацию. Люди, которых я даже не знаю, говорили, что они что-то слышали. Неприятно было.

Петраков поставил Малиновского в стартовый состав / Фото: Reuters

- Почему вы с Петраковым не высказались по этому поводу?

- Я не хотел, чтобы это обсуждали. Это должно оставаться между тренером и футболистом. Тема закрыта.

- Много говорилось о том, кто кому позвонил.

- Это останется между нами, кто кому набрал.

- Но звонок был?

- Да, мы одну минуту поговорили и закрыли этот вопрос", – сказал Малиновский.

Тренер сборной Украины Александр Петраков / Фото: Reuters

Ранее мы сообщали, что инициатором разговора был сам футболист, который позвонил главному тренеру сборной Украины. Петраков и Малиновский выяснили все нюансы и футболист получил вызов в национальную команду.

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Руслан сыграл в матче против Боснии и Герцеговины (2:0) и помог завоевать путевку в плей-офф ЧМ-2022.

Александр Петраков / Фото: Reuters