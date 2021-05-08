Худшее пенальти в истории: футболист опозорился, пытаясь повторить Милевского

Румынский футболист неудачно исполнил пенальти, пытаясь пробить в стиле Антонио Паненки и Артема Милевского. Мяч едва долетел к воротам, где его отразил вратарь

Забавный эпизод произошел в матче второй лиги Румынии. Один из игроков хотел пробить пенальти в стиле Паненки, однако удар получился настолько корявым, что мяч едва долетел до линии ворот и врезался в ногу вратаря, который прыгнул в угол.

Стиль пробития "паненки" назван в честь известного футболиста Антонина Паненки. В финале чемпионата Европы-1976 между Чехословакией и ФРГ Антонин таким образом реализовал решающий 11-метровый удар и принес своей команде золотые медали.

В Украине "паненка" стала популярной после ЧМ-2006. В 1/8 финала Артем Милевский таким же способом реализовал пенальти в послематчевой серии со Швейцарией, заставив поседеть половину болельщиков сине-желтых.

Ранее мы писали, что в Румынии футболиста забыли на стадионе. Ему пришлось догонять автобус. Игрок Клужа Овидиу Хобан долго переодевался и не успел в клубный автобус. Сначала он пытался догнать автобус пешком, а затем прыгнул в машину.