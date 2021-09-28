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"Хотелось бы больше. Гораздо": Усик недоволен гонораром за бой с Джошуа

Олег Люлька
28 сентября, 14:03
Украинский боксер прокомментировал финансовую сторону поединка за титул чемпиона мира в супертяжелом весе, в котором он единогласным решением судей одолел Энтони Джошуа

Александр Усик / Фото: Reuters

Александр Усик не назвал сумму своего гонорара за победный бой с Энтони Джошуа, но отметил, что хотелось бы больше.

"По поводу количества денег я еще не могу вам сказать. То, что в интернете пишут, то, что заявляют знатоки, это... Не могу вам еще сказать сумму, чтобы не обмануть. Хотелось бы больше, да. Гораздо больше", – заявил Усик на сегодняшней пресс-конференции

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При этом боксер дал понять, что обсуждение финансовых нюансов на публике не приносит ему особого удовольствия.

"А почему людей так волнуют деньги? Деньги-деньги-деньги-деньги... Почему не поведение человека, его мозги? Почему мир настолько сошел с ума? Деньги закончатся, это все временный фактор. Единственное, что останется с вами, когда вы отдадите Богу душу, это ваши дела", – говорит Усик.

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Усика и Джошуа ждет реванш / Фото: Reuters

Ранее Total Sport сообщал, что гарантированный гонорар Усика составит около 3,5 млн евро, при этом сумма могла бы вырасти до 6 млн евро в случае солидных продаж платных трансляций боя с Джошуа.

Между тем, по данным Sporting Free, в зависимости от выручки организаторов, гонорар Усика мог с 3,5 млн евро вырасти аж до 17,5 млн евро.

Как бы там ни было, гонорар за поединок с Джошуа – самый крупный в карьере Усика.

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