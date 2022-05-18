Хотел подраться с Фьюри. Как Кличко планировал возобновить карьеру

Владимир Кличко и Тайсон Фьюри / Фото: AFP

Бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко неоднократно заявлял о своем желании побить рекорд американского боксера Джорджа Формана и стать самым возрастным чемпионом в истории.

При этом соперником для своего последнего поединка Доктор Стальной Молот выбрал не "грушу для битья", а чемпиона WBC Тайсона Фьюри. Но похоже этой мечте не суждено будет сбыться. Виной всему – агрессия России против Украины.

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"Я думал о том, что мне нужно написать Фьюри: "Как насчет последнего танца?" Он ведь хочет завершить карьеру. Мы ведь должны были еще тогда провести второй бой. И я действительно об этом думал. Но знаете что? Я не сделал это, так как сейчас мои мысли в абсолютно другом мире. Да, я мечтал стать самым возрастным чемпионом в истории хэвивейта. Но это было тогда. А сейчас все это под большим вопросом", – цитирует Владимира vringe.com.

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Напомним, в 2015 году Владимир Кличко проиграл титулы чемпиона мира по версиям IBF, IBO, WBO, WBA, The Ring британцу Тайсону Фьюри. Бойцы должны были встретиться в реванше, но второй поединок так и не состоялся.

Владимир Кличко vs Тайсон Фьюри / Фото: Twitter

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Ранее мы рассказывали, какой ультиматум Владимир Кличко поставил функционерам боксерских организаций. Если боец из Мордора выйдет в ринг со своим флагом и под российский гимн, тогда украинец погрузит титул в ведро с кровью.