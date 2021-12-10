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Хотел побить одной рукой. Почему проиграл Ломаченко

Любомир Луканюк
10 декабря, 08:59
Украинский боксер объяснил, что произошло в поединке с Теофимо Лопесом, и рассказал, насколько он мотивирован перед боем с Ричардом Комми

Теофимо Лопес - Василий Ломаченко / Фото: Top Rank Instagram

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко уже в эту субботу проведет бой против Ричарда Комми. Накануне боксеры провели дуэль взглядов.

А украинец рассказал, как выросла его мотивация после поражения от Теофимо Лопеса в октябре прошлого года.

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"Всегда сложно, когда ты проигрываешь. Это неприятное ощущение, но если у тебя есть цель, то ты должен дальше двигаться к ней. Если ты не смог достичь ее с первого раза, тебе нужно совершить вторую попытку. Если и она окажется неудачной, тебе необходимо продолжать, ведь у тебя есть цель.

Безусловно, сейчас я мотивирован больше, чем перед боем с Лопесом. Тогда я верил, что смогу победить его одной рукой. Но теперь я мотивирован. Сейчас у меня такое же ощущение, как в 2007 году, когда я впервые проиграл в любительской карьере. Это было мое первое поражение в жизни. После этого я был очень мотивирован. Сейчас я вернул это чувство", – сказал Ломаченко на встрече с журналистами.

Ранее мы писали, что гарантированный гонорар Василия Ломаченко за бой с Ричардом Комми составит 750 000 долларов, но может возрасти до $2 млн. Африканец получит в три раза меньше.

Ломаченко vs Комми / Фото: Коллаж: Сегодня

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