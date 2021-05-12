Хорватский Кличко для Усика: украинцу дали нового соперника

Филипп Хргович из Загреба на семь сантиметров выше Александра Усика, выиграл все свои поединки на профи-ринге и считает крымчанина слабаком

Филип Хргович / Фото: Twitter

Пока у Александра Усика зависло в воздухе проведение боя с Джо Джойсом либо Энтони Джошуа, украинцу предложили провести поединок с другим соперником – более реальным, пусть и менее привлекательным в финансовом плане.

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Александр Красюк, промоутер Александра Усика, сообщил в Instagram, что его подопечному поступило предложение от Международной боксерской федерации (IBF) провести бой с хорватом Филиппом Хрговичем.

На кону этого поединка будет стоять статус обязательного претендента на титул IBF, которым владеет Джошуа. Ранее планировалось, что Хргович подерется с Хантером, но последний отказался от боя.

Напомним, что Усик является обязательным претендентом еще и на пояс WBO, которым также владеет Энтони Джошуа. Однако, как мы писали ранее, встречи с Эй-Джеем украинец может и не дождаться.

Что касается Филиппа Хрговича, то ему 28 лет, рост 198 см (на 7 см выше Усика). Хорват не прошел квалификацию на Олимпиаду-2012 в Лондоне, где Усик стал чемпионом, но добыл "бронзу" на Играх-2016 в Рио.

Филип Хргович / Фото: Boxing Scene

На профи-ринге у хорвата по прозвищу Stone Man (Каменный человек) – 12 побед (10 нокаутом) и ни единого поражения.

Что интересно, в свое время Хргович спарринговал с Владимиром Кличко, Деонтеем Уайлдером, Дэвидом Хэем. "Все эти спарринги дали мне большую уверенность, но спарринг – это спарринг, а бой – это бой, это совсем другое", – говорит хорват.

"У него хорошая правая, он быстр и силен, и вы сами видите его стремление стать чемпионом мира. Я прям это чувствую в нем. По стилю он похож на Виталия Кличко", – говорит о хорвате французский боксер Жоанн Дюопа

Хорват Филип Хргович

Кстати, ранее Хргович назвал Усика слабаком в контексте перспектив украинца в супертяжелом дивизионе.

"Еще перед тем, как Усик поднялся в весе, я считал, что это не его категория. Он умелый боксер, но слишком мал и слишком слаб для супертяжей. Бой с Дереком Чисорой только подтвердил мое мнение. Я считаю, что он не выступил блестяще, он не имеет реальной мощи супертяжа. Если он встретится в бою с тем, кто немного быстрее Чисоры, а таких много, – у него будет много проблем", – говорил об Усике Хргович, у которого теперь есть шанс подтвердить свои слова делом

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