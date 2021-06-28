Хорватия – Испания: онлайн-трансляция матча 1/8 финала Евро-2020

Два европейских гранда сражаются в столице Дании за место в четвертьфинале. На групповом этапе оба смогли добыть лишь по одной победе

Сборная Испании / Фото: Reuters

В понедельник проходят очередные два матча первого раунда плей-офф чемпионата Европы. Узнавайте расписание всех матчей Евро-2020. В Копенгагене встречаются сборные Хорватии и Испании, которые с проблемами прошли групповой этап.

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Онлайн Хорватия – Испания

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Проблемы в группе. Серебряные призеры чемпионата мира лишь в последнем туре обеспечили себе путевку в плей-офф. Хорваты сперва уступили англичанам, потом расписали ничью с чехами, но сумели справиться с шотландцами. Это гарантировало Луке Модричу и его партнерам лишь третье место в группе D.

Испанцы же всего по очку сумели взять у шведов и поляков, зато потом оторвались на словаках – 5:0. Смотрите, как "Фурия роха" поднялась на вторую позицию в группу.

Личные встречи. Соперники восемь раз встречались между собой. У испанцев преимущество по победам – 4:3. Осенью 2018 года соперники обменялись победами в Лиге наций.

Где смотреть. На украинском телевидении матч покажут оба специализированных канала – "Футбол 1" и "Футбол 2". Старт прямой трансляции – в 18:50. Также игру можно посмотреть на интернет-сервисе OLL.TV.

Прогнозы. Аналитики FAVBET явное преимущество отдают испанцам. Коэффициент на их победу – 1.61, тогда как на хорватов – 6.80, на ничью – 3,85. Ожидается осторожная игра с небольшим количеством голом: вряд ли их будет больше двух в основное время. Самые популярные счета – 0:1 (коэф. – 5.00) и 0:2 (коэф. – 5.40).

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Вспомним, как хорваты сражались с чехами: