Хорватия – Чехия: прогноз комментатора на матч Евро-2020 в Глазго

Комментатор Кирилл Круторогов считает, что в сегодняшнем матче чемпионата Европы в Шотландии вице-чемпионам мира хорватам придется удивить, чтобы обыграть чехов

Сборная Чехии после победы в первом матче / Фото: Reuters

18 июня в Глазго сборные Хорватии и Чехии проведут между собой второй поединок на Евро-2020. Встреча группы D начнется в Шотландии в 19:00. Хорватия – Чехия онлайн-трансляция будет доступна на нашем сайте со всеми самыми интересными подробностями, фото и видео.

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Хорваты не дали особо разогнаться одному из фаворитов турнира – сборной Англии, но все же минимально проиграли (0:1). Теперь им необходимо думать про набор очков. А для этого важно забивать, с чем у них в последнее время есть очевидные проблемы. В десяти предыдущих играх они победили лишь дважды – Кипр и Мальту, проиграв шесть раз, в трех матчах не забили ни одного гола, еще в трех – не больше одного.

Выбор игроков в атаку Хорватии невелик – относительно стабильный Крамарич и совершенно нестабильные остальные. Для обороны у них весьма неплохой кадровый потенциал, но не для завершения. Ожидается, что по сравнению со стартовым поединком, Златко Далич проведет изменения и в тактическом построении, и по кадрам. Вероятно, на поле будут два форварда – Крамарич и Петкович, либо же Крамарич и Перишич.

Патрик Шик, Чехия – Шотландия / Фото: Reuters

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Чехия приятно удивила, уверенно обыграв Шотландию на их родном стадионе (2:0). Фантастический матч выдал Патрик Шик. У чехов произошло изменение в заявке – вместо травмированного вратаря Иржи Павленки в расположение команды прибыл Томаш Коубек.

Хорваты номинальные фавориты, но сборная Чехии заставила себя уважать. Думаю, они не проиграют, склоняюсь к ничьей 1:1, либо же минимальной победе хорватов 1:0, 2:1, но для этого удивить теперь должны они.

Сборная Хорватии готовится к матчу / Фото: Reuters

В свою очередь аналитики FAVBET считают Хорватию небольшим фаворитом этой встречи. Коэффициент на победу команды Златко Далича – 2.38 на ничью – 3.20, на победу Чехии – 3.35. Самые популярные счета – ничья 1:1 и победа "клетчатых" 1:0 – 6.00.

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