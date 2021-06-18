Хорватия – Чехия: онлайн матча Евро-2020 в пятницу

Следите в онлайн-режиме за матчем в Глазго в группе D, вице-чемпионы мира хорваты пытаются добыть первую победу на чемпионате Европы по футболу

Сборная Хорватии против Чехии / Фото: Reuters

Сегодня на "Хэмпден Парк" в Глазго может определиться участник плей-офф от группы D, где лидер квартета после первого тура Чехия сыграет с вице-чемпионкой мира Хорватией. Начало встречи в Шотландии – в 19:00. Наш сайт проведет мультимедийную онлайн-трансляцию со всеми самыми интересными подробностями.

ХОРВАТИЯ – ЧЕХИЯ

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Расклад в группе

Финалист последнего чемпионата мира Хорватия в первом туре с минимальным счетом уступила Англии (0:1). А Чехия, обыграв Шотландию 2:0 благодаря дублю Шика, возглавила группу D и сегодня в случае победы может оформить выход в 1/8 финала. Только вот "клетчатым" победа нужна, как воздух, и своего они так просто не отдадут.

Томаш Коубек прибыл в тренировочный лагерь сборной Чехии в Праге. Вратарь Аугсбурга был вызван после того, как Иржи Павленка выбыл из-за травмы спины.

Тем временем в стартовом составе хорватов, по мнению специалистов, обязательно будут перестановки. Эксперимент с Ребичем в роли единственного форварда и Крамаричем на правом фланге не оправдался. Вероятно, Ребич вернется на фланг, а Крамарич либо Бруно Петкович выдвинется вперед.

Последние 10 матчей команд

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Cборная Чехии в Глазго

Сборная Хорватии в Глазго

История личных встреч

В трех предыдущих очных противостояниях между командами хорваты чехам не проигрывали – она победа и две ничьих, в том числе 2:2 во 2-м туре группового этапа Евро-2016.

Интересные факты

Газета Večernji list делится оптимистичной статистикой. Она напоминает, что хорваты никогда не проигрывали во втором матче группового этапа на чемпионатах Европы или мира. Кроме того, хорваты никогда не проигрывали сборной Чехии.

Нападающий Патрик Шик забил восемь голов в последних 11 матчах за сборную Чехии. "Талант без ограничений", – с такой обложкой вышел сегодня журнал Sport.

Что говорили перед матчем

Защитник Хорватии Деян Ловрен: "Надо играть так же, как мы делали это на чемпионате мира в России. Один за всех и все за одного. Надо отмотать время и стать прежними. Надо все хорошенько обсудить в своем кругу. Нам нужен маленький толчок, чтобы все пошло-поехало. Я верю в нашу команду. На этой неделе мы действительно прибавляем на тренировках".

Деян Ловрен

Владимир Дарида – единственный из чехов, кто играл против сборной Хорватии на Евро-2016: "Результат был неплохим, но в этот раз хотим сыграть намного лучше. Сравнить ту нашу команду и эту? Думаю, сейчас мы куда опаснее в атаке".

Где смотреть матч Хорватия – Чехия

В прямом эфире поединок в Глазго, начиная с 19:00, покажут телеканалы "Футбол 1" и "Футбол 2". Трансляция онлайн будет доступна и на ресурсе OLL.TV.

Что говорят букмекеры

Аналитики FAVBET считают Хорватию небольшим фаворитом этой встречи. Коэффициент на победу команды Златко Далича – 2.38 на ничью – 3.20, на победу Чехии – 3.35. Самые популярные счета – ничья 1:1 и победа "клетчатых" 1:0 – 6.00.

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