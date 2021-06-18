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Хорватия – Чехия: онлайн матча Евро-2020 в пятницу

18 июня, 13:34

Елена Павлова

Следите в онлайн-режиме за матчем в Глазго в группе D, вице-чемпионы мира хорваты пытаются добыть первую победу на чемпионате Европы по футболу

Сборная Хорватии против Чехии / Фото: Reuters

Сегодня на "Хэмпден Парк" в Глазго может определиться участник плей-офф от группы D, где лидер квартета после первого тура Чехия сыграет с вице-чемпионкой мира Хорватией. Начало встречи в Шотландии – в 19:00. Наш сайт проведет мультимедийную онлайн-трансляцию со всеми самыми интересными подробностями.

ХОРВАТИЯ – ЧЕХИЯ

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Расклад в группе

Финалист последнего чемпионата мира Хорватия в первом туре с минимальным счетом уступила Англии (0:1). А Чехия, обыграв Шотландию 2:0 благодаря дублю Шика, возглавила группу D и сегодня в случае победы может оформить выход в 1/8 финала. Только вот "клетчатым" победа нужна, как воздух, и своего они так просто не отдадут.

Томаш Коубек прибыл в тренировочный лагерь сборной Чехии в Праге. Вратарь Аугсбурга был вызван после того, как Иржи Павленка выбыл из-за травмы спины.

Тем временем в стартовом составе хорватов, по мнению специалистов, обязательно будут перестановки. Эксперимент с Ребичем в роли единственного форварда и Крамаричем на правом фланге не оправдался. Вероятно, Ребич вернется на фланг, а Крамарич либо Бруно Петкович выдвинется вперед.

Последние 10 матчей команд

Cборная Чехии в Глазго

Сборная Хорватии в Глазго

История личных встреч

В трех предыдущих очных противостояниях между командами хорваты чехам не проигрывали – она победа и две ничьих, в том числе 2:2 во 2-м туре группового этапа Евро-2016.

Интересные факты

Что говорили перед матчем

Защитник Хорватии Деян Ловрен: "Надо играть так же, как мы делали это на чемпионате мира в России. Один за всех и все за одного. Надо отмотать время и стать прежними. Надо все хорошенько обсудить в своем кругу. Нам нужен маленький толчок, чтобы все пошло-поехало. Я верю в нашу команду. На этой неделе мы действительно прибавляем на тренировках".

Деян Ловрен

Владимир Дарида – единственный из чехов, кто играл против сборной Хорватии на Евро-2016: "Результат был неплохим, но в этот раз хотим сыграть намного лучше. Сравнить ту нашу команду и эту? Думаю, сейчас мы куда опаснее в атаке".

Где смотреть матч Хорватия – Чехия

В прямом эфире поединок в Глазго, начиная с 19:00, покажут телеканалы "Футбол 1" и "Футбол 2". Трансляция онлайн будет доступна и на ресурсе OLL.TV.

Что говорят букмекеры

Аналитики FAVBET считают Хорватию небольшим фаворитом этой встречи. Коэффициент на победу команды Златко Далича – 2.38 на ничью – 3.20, на победу Чехии – 3.35. Самые популярные счета – ничья 1:1 и победа "клетчатых" 1:0 – 6.00.

Смотрите обзор матча Хорватии и Англии

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