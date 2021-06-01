Хоровод, а не бой: битва двух толстяков из MMA рассмешила Сеть

Возрастные супертяжеловесы из кикбоксинга повеселили болельщиков необычным боем. Бойцы не спешили нападать друг на друга и кружили по рингу

Необычный поединок прошел на турнире по кикбоксингу Colosseum Tournament 25. На ринге сошлись два ветерана смешанных единоборств – 43-летний итальянец Франческо Ди Мартис и 46-летний Александру Лунгу из Румынии.

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Внимание болельщиков привлек оригинальный стиль ведения боя. Некоторое время бойцы просто кружили в ринге, из-за чего ролик стал вирусным среди фанатов бокса.

Занимательным был еще один факт – на двоих бойцы имели 89 лет, а суммарный вес составил 270 кг! К слову, в итоге победу судейским решением одержал более старший Лунгу.

Полная запись боя:

Ранее мы писали. что 175-килограмовый боксер вырубил соперника одним ударом. Бой двух дебютантов-супертяжеловесов завершился уже спустя полторы минуты. Легкую победу одержал гигант Даджуан Кэллоуэй.