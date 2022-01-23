Хороший наставник: новый тренер Миколенко угощал фанатов пивом

Данкан Фергюсон угощал фанатов пивом / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

С результатами команды пока не получается, ведь Эвертон накануне проиграл Астон Вилле (0:1), так Фергюсон решил наверстать в соседнем баре.

Оказывается, утром в день матча шотландец угостил пивом всех фанатов в местном баре.

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Фергюсон провел 10 лет в Эвертоне в качестве тренера, а с 2014 года входит в тренерский штаб первой команды. Дважды за этот период он исполнял обязанности главного тренера команды.

К сожалению, Фергюсон пока не может рассчитывать на Виталия Миколенко. Украинец пропустил первые тренировки под руководством шотландца из-за травмы спины.

Миколенко пока не играл под руководством Фергюсона / Фото: REUTERS

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Миколенко успел провести за Эвертон два матча – один в Кубке и один – в Премьер-лиге. Игра украинца оставила неоднозначное впечатление. Каши он не испортил, но болельщики "ирисок" нашли к чему придраться.