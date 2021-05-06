Лондонский клуб третий раз в истории сыграет в финале Лиги чемпионов, и каждый раз там есть кто-то из украинцев – Шевченко, Тимощук и Зинченко

Фрэнк Лэмпард с Андреем Шевченко / Фото: Getty Images

Лондонский Челси третий раз в своей истории вышел в финал Лиги чемпионов. Что интересно, ни один финал Челси не обходится без украинцев.

ЛЧ-2008. Манчестер Юнайтед – Челси – 1:1 (6:5, пен.)

Андрей Шевченко проводил свой последний сезон в Челси. Дела шли неважно. Аврам Грант, сменивший Жозе Моуринью, делал ставку на Дидье Дрогба, и украинец больше времени проводил на скамейке запасных, чем на поле. Вот и в финале ЛЧ Шевченко был лишь зрителем.

ЛЧ-2012. Челси – Бавария – 1:1 (4:3, пен.)

Полузащитник мюнхенского клуба Анатолий Тимощук отыграл все 120 минут – основное и дополнительное время. Пенальти не бил, но может и стоило. Из-за промахов его партнеров трофей уехал в Лондон.

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ЛЧ-2021. Челси – Манчестер Сити

В чисто английском финале может на поле выйти Александр Зинченко. Он блестяще провел ответный полуфинал МанСити с ПСЖ, начинал атаки, когда были забиты два мяча.

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Смотрите обзор матча МанСити – ПСЖ: