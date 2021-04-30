Хоккеисты Донбасса и Фонд Бориса Колесникова вручили 1200 пасок жителям Донецкой области

Фонд Бориса Колесникова и ХК Донбасс традиционно поздравил с Пасхой жителей Донецкой области. Хоккеисты и благотворители вручили 1200 пасок детям-сиротам, подопечным домов-интернатов для престарелых, пожилым людям с инвалидностью, бездомным, многодетным и малоимущим семьям, ветеранам труда в Дружковской, Константиновской и Ильиновской ОТГ, сообщается на официальном сайте клуба.

Накануне праздника представители Фонда и клуба также посетили Дома матери и ребенка, Центры социально-психологической помощи для лиц, пострадавших от психологического насилия, Дома милосердия, передали пасхальную выпечку настоятелям местных храмов.

"Пасха – светлый праздник, который мы отмечаем с близкими и родными людьми. Наш Фонд и хоккейный клуб инициировали эту акцию, чтобы делиться радостью не только со своими семьями, но и с одинокими, немощными и обделенными вниманием людьми. Нашим подопечным важно чувствовать тепло, которое согревает душу и сердце, понимать, что они нужны, их не забыли. Мы дарим им свое внимание, привозим презенты, а в ответ слышим столько добрых слов и пожеланий, что комнаты в приютах, интернатах, центрах реабилитации наполняются радостью и светом. Искренне желаем всем здоровья и мира!", – говорит София Мудрык, директор Фонда Бориса Колесникова.

"В эти праздничные дни хочется поддержать земляков, которые по каким-то причинам лишились семьи, родительской любви, имеют проблемы со здоровьем, прикованы к постели, оказались один на один с трудными жизненными обстоятельствами. Наши забота и пасхальные куличи – самое малое, что мы можем им подарить. Общение с такими людьми дает понимание того, как мало нам нужно, чтобы воспрянуть духом, поверить в человечность", – добавляет Федор Ильенко, генеральный директор ХК Донбасс.

Напомним, Фонд Бориса Колесникова и хоккейный клуб Донбасс систематически оказывают поддержку социально незащищенным гражданам Донецкой области, талантливым школьникам и студентам, одаренным спортсменам, помогают одиноким старикам, людям с инвалидностью, ветеранам, детям-сиротам и инвалидам.