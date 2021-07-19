Хоккеист украинского происхождения заявил, что он гей

19-летний Люк Прокоп стал первым игроком, который имеет контракт с клубом НХЛ и публично объявил о нетрадиционной ориентации

Люк Прокоп подписывает контракт с Нэшвиллом / Фото: Instagram

Канадский защитник Люк Прокоп, задрафтованный в прошлом году Нэшвилл Предаторз, совершил камингаут.

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19-летний Прокоп стал первым игроком, который имеет контракт с клубом Национальной хоккейной лиги и публично объявил, что он гей.

"Я прошел долгий путь, чтобы добраться до этого момента в моей жизни, но я очень счастлив, что совершил камингаут. С юных лет я мечтал стать игроком НХЛ, и я верю, что моя подлинная жизнь позволит мне принести на лед всего себя и повысить шансы на исполнение моей мечты", – написал Прокоп в соцсетях.

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Прошлый сезон хоккеист отыграл за клуб Калгари Хитмен в юниорской канадской лиге. Как сообщает сайт The Ukrainian Weekly, у Люка Прокопа украинские корни.