Хочу тебя, но сначала разберусь с Путиным! Звезда НБА с президентом России развлекались с девушками

Родман удивил своим рассказом о Путине

Легендарный американский баскетболист Деннис Родман рассказал как гостил в России и развлекался в компании Владимира Путина и красивых девушек.

"Виделся пару лет назад в России с президентом Путиным. У нас был десяток Бентли, и мы разъезжали по клубам. В одном из них было порядка 30 русских девушек. Русские девчонки — чертовски горячие. Там была девушка – просто 10 баллов по всем параметрам. Она знала английский и сказала мне: "Хотела бы познакомиться с тобой поближе, Деннис, но сначала мне надо разобраться с Путиным". Я ни на что не намекаю, но она сказала надо разобраться", – заявил Родман.

Кстати, Деннис дружит с главой Северной Кореи, к которому тоже ездил в гости.

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"Ким просто хотел развлечься. Ему надо было покататься на гидроцикле, на лыжах, он вообще все пробует. В Сингапуре, например, он просто ходил и все фотографировал, потому что раньше этого никогда не делал", – сказал Родман в интервью Full Send Podcast.