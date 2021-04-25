Версія українською
$ 28,06
33,81

Хочу принести медаль на могилу отца! Украинский чемпион поведал о самом сокровенном

25 апреля, 21:17

Елена Павлова

Титулованный дзюдоист Георгий Зантарая никак не может выиграть награду Олимпийских игр и надеется на последнюю попытку в Токио-2020

Георгий Зантарая / Фото: Instagram

Чемпион Европейских игр-2019 по дзюдо и призер чемпионатов мира Георгий Зантарая рассказал, что для него значат Олимпийские игры. За плечами украинца две Олимпиады и два поражения в первых же схватках. Игры-2020 в Токио для 33-летнего Георгия – последний шанс.

Читайте также: "Кто бросит чучело 8 раз за 13 секунд?": новый челлендж от украинского чемпиона мира

"Я в Лондоне думал, что у всех выиграю, я все выигрывал перед этим. Очень расстроился. И в Рио я думал, что у меня медаль будет. После 2016 года я понял, что проигрыш на Играх, – это ничего. Ты утром можешь встать и делать то, что ты хочешь. А у некоторых людей такой простой возможности нет. Ну нет у меня медали, и что? Кто-то хуже ко мне начал относиться? Нет. Если тебе суждено быть чемпионом, то ты им станешь. Но понятно, что не лежа на диване", – сказал Зантарая Xsport

Георгий Зантарая / Фото: AFP

"Да, я хотел бы принести медаль Олимпийских игр на могилу отца. Круто было бы. Медаль в любом случае – это круто. Но отец был одним из моих самых больших фанатов. Он меня на дзюдо водил. Круто было бы"

Напомним, что Зантарая пропустил чемпионат Европы-2021. Георгий получил травму голеностопа прямо на тренировке.

Дзюдоист Георгий Зантарая бросает борцовское чучело Видео: Instagram

Новости на эту же тему:
Олимпийские игры медаль дзюдо Олимпиада-2020 Георгий Зантарая

Реклама