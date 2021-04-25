Хочу принести медаль на могилу отца! Украинский чемпион поведал о самом сокровенном

Чемпион Европейских игр-2019 по дзюдо и призер чемпионатов мира Георгий Зантарая рассказал, что для него значат Олимпийские игры. За плечами украинца две Олимпиады и два поражения в первых же схватках. Игры-2020 в Токио для 33-летнего Георгия – последний шанс.

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"Я в Лондоне думал, что у всех выиграю, я все выигрывал перед этим. Очень расстроился. И в Рио я думал, что у меня медаль будет. После 2016 года я понял, что проигрыш на Играх, – это ничего. Ты утром можешь встать и делать то, что ты хочешь. А у некоторых людей такой простой возможности нет. Ну нет у меня медали, и что? Кто-то хуже ко мне начал относиться? Нет. Если тебе суждено быть чемпионом, то ты им станешь. Но понятно, что не лежа на диване", – сказал Зантарая Xsport