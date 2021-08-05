Хижняк в кровавой рубке добил филиппинца! Украинский Танк – в финале Олимпиады

В полуфинале боксерского олимпийского турнира в Токио чемпион мира-2017 Александр Хижняк с большим трудом одолел филиппинца Эумира Марсьяля. Теперь украинца ждет бой за "золото"

Александр Хижняк - в финале Игр / Фото: Reuters

Первые два раунда полуфинального боя украинец проиграл, но в третьем на зубах вырвал победу раздельным решением судей. Как минимум олимпийское "серебро" у Хижняка – в кармане!

Отметим, что по ходу боя оба соперника получили рассечения – у Хижняка кровило из носа, текла кровь и из головы его визави.

Финал боксерского турнира в весе до 75 кг с участием украинца Александра Хижняка состоится 7 августа. Соперником нашего бойца будет бразилец Эберт Соуза – бронзовый призер ЧМ-2019.

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