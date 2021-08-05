Хижняк в кровавой рубке добил филиппинца! Украинский Танк – в финале Олимпиады

Александр Хижняк - в финале Игр / Фото: Reuters
Первые два раунда полуфинального боя украинец проиграл, но в третьем на зубах вырвал победу раздельным решением судей. Как минимум олимпийское "серебро" у Хижняка – в кармане!
Отметим, что по ходу боя оба соперника получили рассечения – у Хижняка кровило из носа, текла кровь и из головы его визави.
Финал боксерского турнира в весе до 75 кг с участием украинца Александра Хижняка состоится 7 августа. Соперником нашего бойца будет бразилец Эберт Соуза – бронзовый призер ЧМ-2019.
ВСЕ МЕДАЛИ УКРАИНЫ НА ОЛИМПИАДЕ
Все самое важное об Олимпиаде-2020 в Токио – на сайте "Сегодня":
- Медальный зачет Олимпиады
- Состав и медали сборной Украины
- Расписание Олимпиады в Токио
- Мы в Токио – эксклюзивные репортажи
- Хроники Олимпиады-2020 – топ-события всех дней
- Мисс сборной Украины на Олимпиаде – голосование
Новости на эту же тему:Тут как на сковородке! Три украинки – в финале Олимпиады, ждем особенное золото Операционная ошибка? МОК извинился перед Украиной за то, что назвал наших россиянками Двенадцатая медаль Украины! Как награждали Людмилу Лузан Мама, я это сделала! Первые слова Лузан после бронзы Олимпиады